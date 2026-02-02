＜ファーマーズ・インシュランス・オープン最終日◇1日◇トリーパインズGC サウスC（7765ヤード）、ノースC（7258ヤード・ともにパー72、米カリフォルニア州）＞今季開幕戦以来2戦ぶりの出場となった松山英樹。9位タイから出たこの日、3バーディ・1ボギーの「70」で回り、トータル12アンダー・11位タイで4日間を終えた。開幕戦の13位タイに続くトップ15入りとなった。〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン秘密はどこに？2番パ