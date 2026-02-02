52週MAで考える一時的円高と円安トレンド終了の目安 米ドル／円の複数年にわたるトレンドを考える上では、52週MA（移動平均線）との関係が参考になる。52週MAは、足下で149.6円だ（図表1参照）。経験的には、米ドル高・円安トレンドの中で一時的に米ドル安・円高となる場合、52週MAを大きく、かつ長く下回らない程度にとどまる可能性が高い。【図表1】米ドル／円と52週MA（2000年～） 出所：LSEG社データよりマネッ