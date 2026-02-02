レッズがマリナーズをFAとなったユジニオ・スアレス内野手（34）と、1年1500万ドル（約23億円）で契約に合意したと1日（日本時間2日）、複数の米記者が報じた。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は予想よりも“格安”となった原因を分析した。ベネズエラ出身のスアレスは2014年にタイガースでメジャーデビュー。レッズ、マリナーズなどを経て、昨季はダイヤモンドバックスでプレーし、前半戦はドジャース・大谷翔平ら