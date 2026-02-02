愛知県豊田市の集合住宅一室で住人の女性会社員の遺体が見つかった事件で、首にひもで絞められたような痕が見つからなかったことが2日、豊田署捜査本部への取材で分かった。司法解剖の結果、女性は首を絞められたことによる窒息死とみられており、捜査本部が殺害方法を調べている。捜査本部は2日、殺人容疑で逮捕した同市の自称自営業北島卓容疑者（45）を送検した。「知りません」と容疑を否認し、その後は黙秘している。捜