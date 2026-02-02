◇NBAブルズーヒート（2026年2月1日カセヤ・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が1日（日本時間2日）の敵地ヒート戦で3戦連続ベンチ入り。第1Qから途中出場し、2戦連続出場を果たした。前半から積極的に仕掛けて4得点5アシスト4リバウンドと躍動した。しかしチームは40ー62と大量リードを許して前半を折り返した。この日も第1Q途中から出場チャンスが巡ってきた。残り4分12秒からコートに立った。残り2分55秒にはレイ