フリーアナウンサーの森本毅郎（86）が、2日放送のTBSラジオ『森本毅郎・スタンバイ！』（月〜金曜前6：30）のスタジオに生出演。12月12日から休演していたが、およそ50日ぶりのスタジオ復帰を果たした。【写真】盟友・笑福亭笑瓶さんの弔問に訪れた森本毅郎アナこの日の冒頭、森本は「久しぶりにスタジオに戻ってまいりました。ほぼ50日ぶり。高齢者にとっては、肺炎っていうのは重い病気で、どうも命拾いしたかなと。薬と