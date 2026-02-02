福岡と佐賀の天気をお伝えします。2日は昼前後から、にわか雨や雷雨となる見込みです。広い範囲での雨は9日ぶりですが、雨量は少なく、水不足を解消するにはほど遠い雨でしょう。午前9時の予想天気図です。雨の理由は、天気図に描かれていない前線です。その前線が日中、対馬海峡から九州を通過する見込みです。雨雲の予想です。雨のエリアが昼前に対馬海峡を南下して、沿岸部から雨雲がかかります。夕方にかけて降る時間は短く、