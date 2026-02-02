巨人は２日、春季宮崎キャンプ２日目を迎える。晴れた空の下での練習となりそうだ。１軍の練習メニューが発表され、野手は午前中にアップ、ランニング、キャッチボールなどの後に「中間飛球」、「ポジション別ノック」が組み込まれた。内野手の予定守備位置は一塁がリチャード、荒巻。二塁が門脇、浦田、宇都宮。三塁が坂本、ダルベック。遊撃に泉口、小浜、石塚と記された。その後はロングティーを行ってからランチ、フリ