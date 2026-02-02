【ロサンゼルス共同】米音楽界最高の栄誉とされる第68回グラミー賞が1日（日本時間2日）、ロサンゼルスで発表された。最優秀インストゥルメンタル作曲賞の候補に入っていたジャズ作曲家挾間美帆さん（39）の楽曲「リブ・ライフ・ディス・デイ第1楽章」は受賞しなかった。最優秀レコード賞や最優秀アルバム賞など主要賞の候補には、ラッパーのケンドリック・ラマーさんやシンガー・ソングライターのレディー・ガガさん、米自