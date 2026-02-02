気象台は、午前9時5分に、なだれ注意報を揖斐川町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】岐阜県・揖斐川町に発表（雪崩注意報） 2日09:05時点岐阜県では、2日昼過ぎから3日明け方まで落雷に注意してください。美濃地方では、4日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■揖斐川町□なだれ注意報【発表】4日にかけて注意