日本ハム、巨人、中日などで活躍し昨季限りで現役を中田翔氏が１日に自身のインスタグラムを更新。「今日ＲＩＳＥの仕事でご一緒させて頂きました！蝶野さんとお会いできてよかったです！」などと記し、格闘技ＲＩＳＥの年間表彰式でのプロレスラーの蝶野正洋との２ショットを投稿した。「プレゼンターを務めさせて頂いた白鳥選手、麻火選手おめでとうございます！今日で２人のファンになりました！皆さんも是非この２人を応援