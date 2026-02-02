発症には複数の要因が複雑に絡み合っています。頭部外傷の既往や社会的孤立、知的活動の不足といった要素が、認知機能の低下を招く可能性があります。リスク因子を知ることで、予防的な対策を講じることができます。ここでは、発症リスクを高める具体的な要因について、科学的な根拠を踏まえながら解説します。 監修医師：鮫島 哲朗（医師）脳神経外科 東京逓信病院脳神経外科部長 脳腫瘍頭蓋底外科センター長 【経