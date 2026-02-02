ヘンクは現地２月１日、ベルギー１部リーグ第23節でデンデルに２−１で勝利。この試合に先発出場したFW伊東純也が、華麗な連係から今季初アシストを記録した。開始わずか３分、左サイドでボールを受けた伊東は、意表を突いて中央に鋭いパスを供給。瞬時の判断でそのままゴール前に走り込み、リターンパスを受けて抜け出すと、最後は丁寧にダーン・ヘイマンスにボールを預け、先制点を演出した。32歳の日本代表アタッカーは、