2日8時47分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前週末清算値比8.5ポイント高の1974.5ポイントで寄り付いた。前週末の東証REIT指数の現物終値1978.31ポイントに対しては3.81ポイント安。 株探ニュース