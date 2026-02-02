2日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝155円18銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円39銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円86銭前後と27銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース