台湾メディアの中央通信社は1月31日、中国の富裕層の今後2年に対する経済信頼指数が4年連続で低下し2012年以降で最低の水準に落ち込んだことが中国の民間シンクタンク、胡潤研究院の最新の報告書で分かったとする記事を掲載した。胡潤研究院が30日に公表した報告書によると、資産額が1000万元（約2億2000万円）以上の中国の富裕層470人のうち、1億元（約22億円）以上の資産を有しているのは70人。対象者の平均資産は6100万元（約13