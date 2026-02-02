コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油ルブリカンツはこのほど、コスモサーマルシリーズに新商品としてデータセンター向け高性能液浸冷却液「コスモサーマルフルード」をラインアップした。【コスモ石油ルブリカンツの熱対策事業領域】○■高効率の冷却技術でデータセンターの省エネ化に大きく貢献近年、生成AIの急速な普及に伴うデータセンターの増加やサーバーの高性能化に伴う発熱量の増大を背景に、