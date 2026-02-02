日本人の多くが勘違いしていた「年金」の真実を明らかにし、大反響を呼んだ『知らないと損する年金の真実』の改訂版『知らないと損する年金の真実 - 改訂版2026年新制度対応 -』(著: 大江英樹、大江加代／ワニブックス)。新たに法改正の時期を迎えた年金制度の解説など、大幅に加筆修正した内容から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『繰り下げ以外で年金の受取額を増やす3つの方法』。○公的年金でも増額可能!?世の中で