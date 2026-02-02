仕事で疲れているときに、しっかりした献立の夕飯を作るのはかなり大変ですよね。今回は、夕飯に『焼きそば』を出したら夫に文句を言われた友人の話です。否定的なことを言われ傷ついた友人を救った相手とは？ 夕飯を見た夫に責められた