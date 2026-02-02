ＷＢＣの選手派遣をめぐる問題について、中南米などを統括する野球団体「ＷＢＳＣアメリカス」は公式声明を発表した。ＭＬＢ球団側の保険に関する承認が得られないことにより、選手のＷＢＣ出場が認められないケースが出ていると指摘し「大会には公平性と正義がなければならない」として、大会の公平性を損ない、ファンが各国の最良の選手を見る機会を奪っていると批判した。同団体は、ドミニカ共和国、ベネズエラ、プエルトリ