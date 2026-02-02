2018年にWPMF（世界プロムエタイ連盟）日本ウエルター級王者、2021年8月にM-1 JAPANスーパーウエルター級王者のタイトルを獲得した岡田将人さん（32歳・@mk177137759）は、日々、救急医としても働く。文武両道を地で行くスーパースターかと思えば、「ヤンチャをしていた過去がある」と明かした。幾度となく母親を泣かせた非行少年はなぜ、プロ格闘家と医師の二足のわらじを目指したのか。◆外科医の父が突然の他界――冒頭から失