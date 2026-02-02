スポーツ専門局「ESPN」の電子版は1日（日本時間2日）、ジャイアンツが過去3度、首位打者を獲得したルイス・アラエス内野手（28）と1年1200万ドル（約18億6000万円）で契約したことについて、評価「B」を与えた。アラエスは2022〜24年と3年連続で首位打者に輝き、さらに24、25年はリーグ最多安打を記録した。昨季はパドレスで675打席に立ち、三振はわずか21回という驚異的なコンタクト能力を示したが、その特異なスキルが必ず