2025年10月から2026年1月にかけて麻布台ヒルズギャラリーで開催され、大きな反響を呼んだ浜田雅功展「空を横切る飛行雲」の公式グッズが、期間限定でオンライン販売されることが決まった。会場に足を運べなかった人も含め、展覧会の世界観を改めて体感できる機会となる。【別カット】浜田先生描き下ろしアートミニクッション同展は、浜田雅功が手がけた絵画作品を中心に構成され、ユーモアと温かみ、そして独自の感性がにじむ