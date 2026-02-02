中道改革連合の野田共同代表は１日、東京都内で街頭演説し、衆院選の結果次第では「責任を取りたい」と明言した。中道改革に立憲民主、公明両党の衆院議員が参加したことを踏まえ、「公明支持層と立民支持層を足して、１足す１が２に届かなかったら失敗だ」と語った。野田氏は「１足す１が２・５、３になった時は、中道改革の旗印が日本政治のど真ん中に居続けられる」とも述べた。