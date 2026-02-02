タレントの南明奈（36）が2日までに自身のインスタグラムを更新。お笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（54）の誕生日を祝福した。「1月29日優さんお誕生日でした」と書き出した南。「今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」と紹介した。「朝起きたらお部屋の電話にミッキーとミニーから『お誕生日おめでとう』とメッセージが入ってて息子くん大興奮」「メッセージ30回くらい聞いてました」と回想。「優さんおめでとう