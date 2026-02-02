いま当たり前のように飲んでいる「薬」は、いつ、どのようにして現在の姿になったのか。19世紀のペンシルバニア・オイルラッシュで始まった石油ビジネスは、やがて特許という仕組みをまとい、自然由来中心だった医療を大きく塗り替えていく。ロックフェラーとアメリカ医師会、そしてホメオパシー医学の弾圧――現代医療の裏側にある「ビジネスとしての構造」をたどる。※抜粋書籍／『医療奴隷』◆●石油と特許が変えたアメリカの運