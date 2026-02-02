【ラホヤ（米カリフォルニア州）共同】米男子ゴルフのファーマーズインシュアランス・オープンは1日、カリフォルニア州ラホヤのトーリーパインズGC（パー72）で最終ラウンドが行われ、3位から出た久常涼は69で回って通算16アンダー、272でツアー自己最高の2位に入った。9位からスタートの松山英樹は70で回り、通算12アンダーで11位だった。中島啓太は1アンダーで64位、平田憲聖は3オーバーで74位。初日から首位のジャスティ