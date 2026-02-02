お姉ちゃんのことが大好きなわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で39万4000回再生を突破し、「めっっっちゃかわいい」「寂しいよね」「愛されてるのね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：小学生の娘が学校に行くことを察した犬→ランドセルを背負うと…想像以上の『絶望っぷり』】 小学生の娘が学校に… TikTokアカウント「jino_corgi」の投稿主さんは、『ジッさん』と