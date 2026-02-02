英語で「サマータイヤやめろ」告知も国土交通省 福井河川国道事務所の公式Xアカウントが、ドライバーに対し「一歩間違えれば、大規模な滞留に繋がります。命を守るため、ご協力お願いします」と強い口調で注意喚起の投稿をしています。これに対し、SNSでは多くの反応が寄せられました。どういった内容だったのでしょうか。【写真】激怒は当然…これが「言語道断」行為を行った車両、驚愕仕様のタイヤです同アカウントによると