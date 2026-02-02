◆ネオムターフＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）国内最終追い＝２月２日、栗東トレセン連覇を狙うシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）はサウジＣに出走するサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）とＣＷコースで併せ馬。外で３馬身先行する形だったが、最後までしっかりとした脚取りを維持したまま、６ハロン８１秒６―１１秒２で併入だ