アメリカが進めるウクライナとロシアの「和平案」を話し合う3か国の協議について、今月4日、5日にUAE＝アラブ首長国連邦のアブダビで開かれるとゼレンスキー大統領が明らかにしました。【映像】前回の3カ国協議の様子実務担当者による3者協議は先月に続き2度目の会合が1日にも予定されていましたが、ウクライナのゼレンスキー大統領は「4日と5日にアブダビで開かれることが決まった」「ウクライナは戦争を終結させるため実質的