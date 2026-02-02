◆サウジＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）国内最終追い＝２月２日、栗東トレセン有馬記念５着からの転戦となる「二刀流」ホースのサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）がネオムターフＣ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・芝２１００メートル）に出走するシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）と併せ馬を行った。