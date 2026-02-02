タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（28）が2日までに自身のインスタグラムを更新。チューブトップ姿で大吉ゲットを報告した。「おみくじ引いたら大吉だった福岡観光」とつづり、チューブトップ姿のショットなどをアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎるこっちゃん」「素敵」「眼鏡こちゃさんも可愛いです」「無敵セットアップすごく好きなやつ」「最高の年になりそうだね」「こちゃかわ