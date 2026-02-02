ウクライナ東部で民間人を乗せたバスがロシア軍のドローン攻撃を受け15人が死亡しました。南部では産科病院も攻撃を受けけが人が出ています。【映像】ロシア軍の攻撃を受けたウクライナ現地メディアによりますと1日、東部ドニプロペトロウシク州の鉱山などにロシア軍のドローン攻撃がありました。鉱山の通勤バスも攻撃を受け、帰宅途中の作業員ら15人が死亡、少なくとも7人がけがをしたということです。また、南部ザポリージ