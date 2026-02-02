なぜ国会議員は高齢者に偏っているのか。若い世代の声は本当に政治に届いているのか。この疑問に対して政治学者の筆者は、1つの思考実験を提示する。選挙区を「土地」ではなく「年齢」で区切り、10代、20代、30代といった世代ごとに議席を割り当てたら、国会の景色はどう変わるのか。新しい民主主義が生まれるかもしれない。※本稿は、鵜飼健史『民主主義の死角』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。民主主義の大枠