巨人が２日、宮崎春季キャンプ２日目を迎え、早出練習を行った。室内の木の花ドームには中山、育成５位・知念（オイシックス）、主将の岸田が姿を現し、午前８時から打撃練習。イ・スンヨプ、ウィーラー両打撃コーチからも見守られる中でバットを振り込んでいる。