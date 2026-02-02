◆米国男子プロゴルフツアーファーマーズインシュアランス・オープン最終日（１日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）９位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、１ボギーの７０で回り、通算１２アンダーの１１位でフィニッシュした。２番は約１０メートルをねじ込み、６番パー５は２オンに成功し、前半で２つ伸ばして折り返した。１１番は