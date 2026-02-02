2026年のスタートから1カ月が経過した。韓国芸能界では、芸能人同士のカップルが次々と誕生し、新年早々ピンク色の風が吹いている。【写真】“熱愛公認”の韓国若手女優、甘〜い投稿が再注目2026年の韓国芸能界“第1号カップル”は、1月4日に誕生した。日本デビューも果たしたボーイズグループTEENTOP（ティーントップ）のメンバー、チャンジョが、2歳年上のラッパー兼実業家KASPER（キャスパー）と交際中であることを明かしたのだ