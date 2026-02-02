ドジャースが1日（日本時間2日）、今季は韓国プロ野球・斗山でプレーしたコール・アービン投手（32）とマイナーリーグ契約を結んだ。米メディア「JustBaseball」のアラム・レイトン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。スプリングトレーニングには招待選手として参加する。カリフォルニア州出身の同投手は2016年のMLBドラフト5巡目（全体137位）でフィリーズに入団。19年にメジャーデビューを果たした。21年にはアスレチ