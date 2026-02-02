図形の中に隠れている三角形を正確に数え上げる「図形認識クイズ」！今回は誰もが知っている「星形」の問題です。パッと見て数え終わった後、さらにもう一歩踏み込んで図形を観察してみるのがポイントですよ。問題：三角形は何個ある？図の中をじっくり見て、隠れている三角形の総数を数えてみましょう。ヒント：星の先端にある5つの小さな三角形だけでなく、2つの先端と内側の線が組み合わさってできる「大きな三角形」も隠れてい