巨人の荒巻悠内野手が２日、川相昌弘ディフェンスチーフコーチ、吉川大幾内野守備兼走塁コーチと早出守備練習を行った。荒巻は午前８時前からサンマリンスタジアムのグラウンドへ。まずは川相チーフとハンドリング練習に汗を流すと、一塁に就き、吉川コーチからのショートバウンド送球を捕球するトレーニングが始まった。川相チーフから逆シングル捕球体勢のチェックを受け「今のよく我慢できてるよ」などと声をかけられていた