米株価指数先物時間外取引下落、利下げ期待後退政府閉鎖今週続く見通し 東京時間08:12現在 ダウ平均先物MAR 26月限48784.00（-224.00-0.46%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6924.00（-41.75-0.60%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25452.25（-217.75-0.85%）