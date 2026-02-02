ＮＹ金時間外取引買い戻し優勢政府閉鎖今週続く見通し 東京時間08:19現在 ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4867.10（+122.00+2.57%） NY金は買い戻し優勢で始まっている。米国とイランの対立激化や米政府閉鎖が今週いっぱい続くとの見通しから、安全資産である金が上昇している。ただ、銀価格はきょうも大幅下落しており、金価格の上昇が続くかは微妙。 タカ派とされるウォー