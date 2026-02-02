ＮＹ原油時間外取引下落、OPEC+8カ国が3月まで増産停止維持 東京時間08:21現在 ＮＹ原油先物3 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝63.16（-2.05-3.14%） NY原油は時間外で下落、OPEC+8カ国は先週末の会合で3月まで増産停止を確認した。世界的な供給過剰が懸念される。