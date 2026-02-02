プロゴルファーの小祝さくら（27＝ニトリ）が2日までに自身のインスタグラムを更新。ハワイでの海水浴ショットを公開した。「今朝りつこさんとまゆみさんと海に入りとても楽しかったです」と、米ハワイのワイキキビーチでの先輩プロの笠りつ子、熊本県でニンジン作りに特化した農園を営むまゆみさんとの3ショットをアップした。小祝は昨年7月の明治安田レディースでツアー12勝目を挙げたが、翌週の大東建託いい部屋ネット・