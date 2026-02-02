３０日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７９．０９ドル安の４万８８９２．４７ドルと３日ぶりに反落した。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に元ＦＲＢ理事のケビン・ウォーシュ氏を指名した。事前に報じられた候補者のなかでは比較的タカ派との受け止めから利下げ観測が後退。株売りを促した。 ビザ＜V＞やスリーエム＜MMM＞が軟調。アメックス＜AXP＞が冴えない展開となり、