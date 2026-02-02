日本サッカーJ「百年構想リーグ」が開幕することを記念して、「LINEマンガ」アプリにて「レジェンドサッカーマンガ無料大開放」が開始された。第1弾として『キャプテン翼』（高橋陽一／集英社）の全話無料キャンペーンが2月1日（日）から7日（土）までの1週間限定で行われている。 【画像】『キャプ翼』『ブルーロック』『アオアシ』Jリーグとのコラボアイテム Jリーグは、2026