きょう（2日）未明、岡山市北区の県道でオートバイの自損事故がありました。この事故で10代とみられる女性が意識不明の重体です。 【地図をみる】県道73号でオートバイの自損事故10代とみられる女性が意識不明の重体【岡山】 警察によりますと、午前2時50分ごろ岡山市北区大内田の県道で転倒しているオートバイを近くを通りかかった男性が見つけ110番通報しました。警察が現場に駆け付けたところ、運転手と