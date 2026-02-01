ベイクルーズが運営するウィメンズブランド「ル タロン（LE TALON）」が、安野モヨコによる恋愛漫画「ハッピー・マニア」とのコラボレーションコレクションを発売した。現在ル タロン全店およびル タロン公式オンラインストアで取り扱っている。【画像をもっと見る】ル タロンは、2008年に設立。「身に着けることでなりたい“自分らしさ”が完成する」をコンセプトに、時代の気分を適度に取り入れたい女性に向けてシューズを提