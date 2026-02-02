トランプ政権が軍事介入を示唆して脅しをかける中、イランの最高指導者ハメネイ師が、アメリカが攻撃に踏み切れば、「地域戦争に発展する」と警告しました。【映像】アメリカへ対抗姿勢を示したハメネイ師イランの国営メディアは1日、ハメネイ師が、アメリカがイランへの攻撃を実施すれば「今回は地域戦争になることを知るべきだ」と警告したと伝えました。対抗姿勢を示す一方で、「我々は仕掛ける側ではない」とも述べていま